Académica: Penálti e duplo erro ditam derrota cruel

Na tarde quente de Alcochete, ontem servida de um inesperado quarto de hora académico, a estratégia de Pedro Machado parece ter assentado em “adormecer” o jogo mais rendilhado do Sporting B, apostando em bolas longas e a explorar a profundidade.

Ao longo da 1.ª parte, a Académica quase abdicou do jogo interior. Pelo contrário, os jovens leões recorreram ao jogo de passe curto, no ataque, mas quase sempre muito devagar e sem causar grandes incómodos à Briosa.

A exceção chegou logo após o primeiro quarto de hora e em duas investidas leoninas. O protagonismo foi do ala Mauro Couto.

Primeiro, correu à linha e centrou para disparo pronto, de Gabriel Silva, que António Filipe defendeu. Depois, serpenteou pela esquerda e rematou, já dentro da área, à figura do veterano guardião.

O fogacho logo se extinguiu. E, até ao intervalo, só mesmo um bonito lance de Hachadi, pelo lado direito, fez acordar as bancadas. Valeu aos lisboetas a boa defesa de Guilherme Pires, já que o disparo levava selo de golo.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS