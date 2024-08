Académica/OAF e IPC firmam protocolo para fomentar prática desportiva

A Associação Académica de Coimbra /Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF) e o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) rubricaram ontem um protocolo de colaboração.

O documento, que vai vigorar até 31 de julho, pretende fomentar a prática desportiva entre os estudantes do ensino superior ao mesmo tempo que pretende criar sinergias entre as duas instituições, por exemplo, para a realização de estágios curriculares.

“Qualquer acordo que se faça é bom para todas as partes. Quero reiterar a disponibilidade da Académica para colaborar a 100% com o IPC”, assegurou o presidente da direção da AAC/OAF, Miguel Ribeiro, durante a cerimónia que decorreu junto ao “tapete verde” do Estádio Cidade de Coimbra .

A Académica, recordou, “é o clube dos estudantes” e, dentro dessa particularidade, no entender de Miguel Ribeiro, “nada há nada melhor” que a Briosa manter as suas “relações com o IPC e a Universidade de Coimbra”.

“Que esta ligação possa perdurar. É altura de deixar o papel e começar a colocar em prática o protocolo”, frisou.

“Conseguir fazer coisas grandes e boas”

Também o presidente do IPC revelou satisfação pela criação do protocolo ontem rubricado. “Para o IPC é uma honra, e um gosto, fazer este protocolo. A ligação entre as duas instituições é mais antiga do que aquilo que supõe”, assumiu, tendo recordado que vários estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra fizeram parte de equipas históricas dos “capas negras”.

“Nós vamos ter estudantes que vão dar jeito à AAC e a AAC tem estruturas que vão dar jeito aos nossos estudantes”, previu Jorge Conde que espera que a colaboração firmada ajude a “conseguir fazer grandes e boas”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 06/08/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS