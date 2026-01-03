diario as beiras
Académica: Jogo com Atlético “é importante” mas “não decisivo”

03 de janeiro de 2026 às 11 h27
DB-Ana Catarina Ferreira

O treinador da Académica, António Barbosa, sabe que jogo deste domingo frente ao Atlético (15H00 no Estádio da Tapadinha) “é importante porque o número de jogos é cada vez menor”, mas acredita que, nesta 1.ª fase “todos são adversários diretos”.
“São jogos que são importantes, mas não serão decisivos. Porque é um campeonato muito próximo. As equipas são todas capazes de vencer qualquer equipa”, disse ontem o treinador dos estudantes durante a antevisão ao jogo.
Esta é uma jornada que vai colocar os seis primeiros classificados da série B a jogar entre si, numa altura em que faltam quatro jogos para o fim da 1.ª fase da Série B da Liga 3 (incluindo o deste fim de semana).

Daniel Filipe Pereira

