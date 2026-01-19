diario as beiras
Académica: Estreias e golos em nova vitória alimentam sonho de subida

19 de janeiro de 2026 às 08 h54
FPF

A Académica derrotou o Amora em casa por 2-0 em jogo da penúltima jornada da Série B da Liga 3. Estudantes já tinham o acesso à fase de subida garantido, mas nem assim facilitaram nada num jogo dominado do início ao fim.

Duas surpresas no “onze” inicial da Académica. O guarda-redes que tem sido suplente, Nuno Macedo, e que já não jogava desde a partida frente ao Marialvas, foi titular. António Barbosa fez ainda outra mexida, ao promover a estreia de Sinisterra de losango ao peito em detrimento de Montez, que viu o quinto amarelo no último jogo.

O Amora até entrou melhor na partida com mais bola e com mais chegadas à área.

A Briosa melhorou e na primeira chegada ao último terço adiantou-se no marcador, num golo envolto em alguma polémica. Edson Farias fez um passe a rasgar e Marcos Paulo num remate em força fez a bola embater na barra e no relvado. Um lance em que os visitantes reclamam que a bola não entrou.

