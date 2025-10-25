diario as beiras
Académica: “Estamos preparados para qualquer cenário”

25 de outubro às 12 h58
DR

António Barbosa acredita que a Académica está “preparada para qualquer cenário”. Os estudantes jogam este domingo, às 15H00, no Estádio da Medideira, frente ao Amora, a 8.ª jornada da Série B da Liga3.
“Estamos preparados para qualquer cenário do ponto de vista dos sistemas e das estruturas. Foi isso que tivemos a trabalhar durante a semana. Sabemos que podem existir cenários novos, mas percebemos que os nossos jogadores, pela capacidade que têm de adaptação, estão lúcidos quanto ao valor da equipa adversária”, disse ontem o treinador da Académica, António Barbosa, na antevisão do encontro.
O treinador dos estudantes revela, que na paragem do campeonato, a equipa aproveitou para “ganhar competências”. “Temos jogadores ainda a chegar, como é o caso do Candeias, que ainda está a ganhar ritmo competitivo”, referiu.

Daniel Filipe Pereira

