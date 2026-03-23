A Académica venceu hoje, na Trofa, por 2-1, e mantém a liderança na fase de apuramento de campeão da Liga 3. Estudantes estiveram a perder mas conseguiram operar a reviravolta no marcador.

Em duelo da jornada 7, os estudantes estiveram a perder com golo apontado por Diarra, aos 10 minutos. Pouco depois, Rodrigo Cascavel, aos 32′, restabeleceu a igualdade.

Na segunda parte, a Académica operou a reviravolta perto dos minutos finais, com António Xavier a apontar o 2-1, aos 83 minutos.

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