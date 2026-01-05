diario as beiras
Académica agradece apoio prestado aos seus adeptos após queda de muro durante festejos de golo

05 de janeiro de 2026 às 16 h54
DR
A Académica deixou hoje, nas suas redes sociais, uma mensagem de agradecimento pela solidariedade prestada ontem, no jogo em casa do Atlético, para a Liga 3, após a queda de um pequeno muro onde estavam os adeptos da Briosa. O incidente ocorreu na sequência dos festejos do golo do empate, apontado por António Montez, aos 40′.
“Face ao incidente ocorrido na bancada, o impulso imediato dos nossos atletas foi o de prestar auxílio, colocando a segurança e o bem-estar dos adeptos acima de qualquer contexto competitivo ou momento de celebração”, começa por dizer a Briosa.
“A esta atitude juntou-se a resposta pronta e coordenada da equipa médica da Académica, em articulação com a equipa médica do Atlético e com as entidades de primeiros socorros presentes, num esforço conjunto marcado pelo profissionalismo, solidariedade e sentido de responsabilidade”, sublinha a Académica.
Os estudantes terminam dizendo que “o comportamento sereno de todos após o sucedido permitiu que a situação fosse gerida com a delicadeza necessária e em coordenação com as entidades competentes”, reforçando que “a segurança e a saúde dos nossos são, e serão sempre, o mais importante, porque a grandeza da Briosa mede-se pela atitude”.
Recorde-se que a Académica acabou por golear o Atlético, na Tapadinha, por 4-1. Rodrigo Cascavel foi a figura do encontro, ao apontar um hat-trick.

