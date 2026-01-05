A Académica deixou hoje, nas suas redes sociais, uma mensagem de agradecimento pela solidariedade prestada ontem, no jogo em casa do Atlético, para a Liga 3, após a queda de um pequeno muro onde estavam os adeptos da Briosa. O incidente ocorreu na sequência dos festejos do golo do empate, apontado por António Montez, aos 40′.

“Face ao incidente ocorrido na bancada, o impulso imediato dos nossos atletas foi o de prestar auxílio, colocando a segurança e o bem-estar dos adeptos acima de qualquer contexto competitivo ou momento de celebração”, começa por dizer a Briosa.

“A esta atitude juntou-se a resposta pronta e coordenada da equipa médica da Académica, em articulação com a equipa médica do Atlético e com as entidades de primeiros socorros presentes, num esforço conjunto marcado pelo profissionalismo, solidariedade e sentido de responsabilidade”, sublinha a Académica.