Academia de Verão TUU reuniu 33 jovens

Foram 33 os jovens que aceitaram o convite da TUU para ganharem experiência com a Academia TUU. Este evento é uma iniciativa única destinada a estudantes e recém-licenciados, oferecendo uma semana intensiva de formação e networking no setor da engenharia e construção. Com a participação de mentores, palestrantes e parceiros de renome, a Academia visa proporcionar uma experiência prática e inspiradora, ajudando os jovens talentos a fazer uma transição bem-sucedida para o mercado de trabalho.

Durante a semana, os participantes foram desafiados a sair da sua zona de conforto e a desenvolverem uma ideia de negócio, com recurso à inteligência artificial (IA). “Beberam” da experiência de 15 profissionais.

