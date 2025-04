Abril não está “imune a um assalto a meio da jornada”

“Todos sabemos que conciliar liberdade com democracia é um caminho complexo e, por vezes, muito difícil, mas uma não vive sem a outra. Sabemos também que o caminho se faz a andar e que não estamos imunes a um assalto a meio da jornada”, disse ontem o presidente da Assembleia Municipal, Luís Marinho, durante o seu discurso na cerimónia comemorativa dos 51 anos do 25 de Abril.

De cravo ao peito ou na mão, de rosto alegre e com uma indumentária alusiva à celebração, dezenas de pessoas marcaram presença na sessão solene que arrancou com o hastear da bandeira e ao som do hino nacional interpretado pela Filarmónica União Taveirense.

(Texto completo na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS)