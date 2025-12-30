A abertura do novo edifício do Instituto Português de Oncologia voltou a derrapar. Nesta fase, a inauguração do novo edifício leva já um atraso de dois anos face ao prazo projetado no contrato de execução.

A última previsão de abertura deste novo espaço estava delineada para o final do presente ano, mas a dois dias do final de 2025 e sem uma data anunciada para a inauguração, a promessa não será cumprida.

Em novembro de 2021, aproveitando a visita da então ministra da Saúde, Marta Temido, ao IPO de Coimbra, foi descerrada uma placa que marcava o início das obras. O contrato de execução da empreitada previa a duração de 24 meses, projetando o final da obra para o final de 2023.

