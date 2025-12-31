diario as beiras
A Saúde como Direito Humano

31 de dezembro de 2025 às 12 h26
João Redondo - Psiquiatra
A saúde é reconhecida internacionalmente como um direito humano fundamental, abrangendo não apenas o acesso a cuidados de saúde, mas também as condições sociais, económicas e ambientais necessárias ao bem-estar das populações. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a concretização deste direito permanece profundamente desigual. Diferenças marcadas na esperança de vida, na morbilidade e no acesso a cuidados essenciais refletem fatores estruturais como pobreza, discriminação, violência, instabilidade política e subfinanciamento dos sistemas de saúde.
Milhões de pessoas continuam em todo o mundo sem acesso regular a cuidados de saúde básicos, medicamentos essenciais ou intervenções preventivas de primeira linha, sendo que, em muitos contextos, os custos diretos transformam um direito num privilégio. A fragmentação dos serviços compromete percursos de cuidados em rede, institucionalizando a separação entre saúde física, saúde mental e apoio social. As desigualdades associadas ao género, idade, migração, diversidade funcional, orientação sexual ou condição socioeconómica persistem, agravadas por falhas de governação, burocracias excessivas e subfinanciamento crónico.
Apesar destes bloqueios estruturais, existem oportunidades claras de avanço para transformar o sistema. Políticas de saúde pública baseadas em direitos exigem diagnóstico social rigoroso, participação comunitária e avaliação contínua do impacto das decisões. A integração entre saúde física, saúde mental e determinantes sociais melhora resultados e reduz custos, tal como o investimento sustentado na prevenção, na intervenção precoce e na literacia em saúde. A tecnologia, incluindo sistemas digitais e telecuidados, pode ampliar o acesso e reduzir desigualdades, desde que utilizada com equidade e respeito pela privacidade. A cooperação internacional é igualmente indispensável perante desafios globais como pandemias, migrações, crises climáticas e violência.
Transformar a saúde num direito efetivo implica reconhecer falhas estruturais e romper com modelos fragmentados e reativos. O direito à saúde só se concretiza quando o acesso à proteção, ao tratamento e ao bem-estar deixa de depender da origem, do rendimento ou da condição social.

