A fileira quântica: para além da IA

A Ordem Executiva 14411 “Ushering in the Next Frontier of Quantum Innovation” , desbravando a nova fronteira da Inovação Quântica, assinada nesta segunda feira, 22 de junho de 2026 pelo presidente dos EUA , não é apenas mais um documento regulatório. É uma “declaração de guerra” económica, tecnológica e civilizacional. Washington mobiliza toda a sua máquina de Estado , desde o Departamento de Energia ao de Defesa, da NSF à NASA, para se garantir como verdadeira superpotência da era quântica. O sinal é claro e inequívoco: quem não entrar agora na fileira quântica poderá estar a excuir-se da próxima ordem mundial.



A Ciência e Tecnologia da Informação Quântica (CTIQ) não é uma evolução incremental da computação clássica: é uma disrupção de paradigma. Os computadores quânticos resolverão em minutos problemas que exigiriam milhões de anos aos sistemas atuais, com implicações profundas para a segurança nacional, a biomedicina, a logística, os novos materiais, a modelação climática ou as finanças globais.



O que torna este momento verdadeiramente histórico é a convergência. A fileira quântica amplifica e é amplificada pela Inteligência Artificial. Os sensores quânticos alimentarão modelos de IA com dados de precisão sem precedentes. As arquiteturas híbridas clássico-quânticas acelerarão o treino de modelos.



A criptografia pós-quântica protegerá a infraestrutura digital global. Estamos perante uma fusão de tecnologias exponenciais cujo efeito combinado ultrapassa qualquer previsão linear.



É aqui que entra o FinTech — blockchain, stablecoins e Real World Assets (RWAs). O sistema financeiro do século XXI assentará em confiança descentralizada, contratos inteligentes e tokenização de ativos reais. A computação quântica exigirá migração urgente para padrões pós-quânticos, mas também abrirá oportunidades como a otimização de carteiras, pricing de derivados de alta dimensionalidade ou a deteção de fraude em tempo real. O cruzamento da fileira quântica com o FinTech não é especulação, é o próximo sistema operativo da economia global.



E Portugal, onde estamos ? Atrasados, mas não demasiado — se agirmos com urgência. O país tem ativos reais como um ecossistema académico com potencial, posição privilegiada entre a Europa e a lusofonia, e um jovem tecido empresarial crescentemente aberto à inovação. Contudo, o perfil produtivo está ainda demasiado ancorado em setores de baixa intensidade tecnológica. Redefinir esse perfil não é uma escolha, tratar-se-á de uma condição de sobrevivência socio-económica.



O espaço ibérico é o laboratório natural: Portugal e Espanha podem acelerar clusters quânticos com projeção europeia, alavancando a sua participação em programas de investigação, europeus e mundiais com o Brasil muito forte em aeronáutica e espaço, numa fileira quântica coerente desde a investigação à aplicação industrial. O desafio mais inadiável serão os Talentos: pós-graduações em computação quântica e FinTech quântico, parcerias universidade-empresa, integração curricular em Ciências de Dados para a Gestão e a Liderança de Alta Performance. Através da implementação de Laboratórios de Fintech (Fintech Labs) com vocação híbrida, Quântica + IA + Blockchain será possível desenvolver planos de ação dentro de uma estrutura de maturidade como P.D.R.E. ou seja, Projetar, Demonstrar, Replicar e Escalar.



A fileira quântica não espera. Os EUA declaram-no oficialmente. A China investe há anos. A Europa vai acelerando com exemplos vindos de França e … Espanha (fortíssima) !. Portugal tem uma janela estreita, mas real. O momento é agora: convergência Quântica+IA+FinTech como eixo para um novo perfil produtivo, talentos preparados para navegar este “oceano”, e um país posicionado — primeiro no espaço ibérico, depois no europeu e no lusófono — como um verdadeiro nó de competência e confiança para a nova economia quântica global. Quem semear hoje, poderá colher amanhã. Quem hesitar, ficará irremediável a “peregrinar” atrás do prejuízo.