“A Figueira da Foz justifica o investimento” do Hospital da Luz na renovação da clínica

As novas instalações da Clínica da Figueira da Foz surgem do empenho do Hospital da Luz em disponibilizar cuidados de saúde mais vastos e em melhores condições à população da zona da Figueira da Foz?

Temos na Luz Saúde uma vontade constante em melhorar a nossa oferta de serviços de saúde. E, facilmente nos apercebemos que a cidade da Figueira da Foz merecia uma oferta mais robusta de cuidados de saúde, do que a que estávamos a oferecer na clínica localizada na Ponte Galante. A antiga unidade já não correspondia às exigências do padrão de prestação de cuidados da rede Hospital da Luz e estava limitada na oferta de serviços. Sem dúvida que a Figueira da Foz justifica o investimento que estamos a fazer.

No novo Hospital da Luz Clínica da Figueira da Foz vai aumentar a oferta, que já era ampla, de consultas de diversas especialidades médicas, cirúrgicas e outras especialidades clínicas?

Acredito que esta nova unidade de saúde será um marco importante na cidade, e que a sua existência e evolução poderá ser um propulsor do desenvolvimento local.

Sem dúvida que esta clínica vai trazer à região uma oferta de serviços de saúde bastante mais ampla e robusta. Uma das valências marcantes desta unidade vai ser o facto de ter um serviço de imagiologia completo, com ressonância magnética, TAC, mamografia, RX e ecografia. Esta nova oferta vai aumentar significativamente a capacidade de diagnóstico. Para além desta nova oferta, destaco a existência de uma unidade de análises clínicas, que terá convenção com o SNS. A clínica da Figueira da Foz terá, também, uma consulta médica no próprio dia sem marcação, que funcionará entre as 09H00 e as 21H00, de segunda a sexta-feira. Esta clínica terá uma sala de pequena cirurgia, onde já será possível realizar um leque denso de pequenos procedimentos cirúrgicos.

Por outro lado, haverá um reforço significativo do corpo clínico nas diversas especialidades médicas, para além de passarem a existir novas consultas, que até agora eram inexistentes na localidade, como, por exemplo, cirurgia maxilo-facial, cardiologia pediátrica, nefrologia, oncologia e hematologia. Esta nova unidade passará a disponibilizar aos seus clientes um vasto conjunto de exames, nomeadamente nas especialidades de urologia, oftalmologia, ginecologia, etc.

O Hospital da Luz Clínica da Figueira da Foz será uma unidade de saúde que irá oferecer aos seus clientes uma oferta de serviços de saúde bastante completa, em estreita articulação com o Hospital da Luz Coimbra, nomeadamente, no que se refere aos exames de gastroenterologia e à componente cirúrgica.

Esta clínica funciona de forma integrada com o Hospital da Luz Coimbra, garantindo aos clientes, se necessário, a continuidade de cuidados médico-cirúrgicos e uma resposta cabal e eficaz às situações clínicas?

A Luz Saúde funciona num modelo de rede, de vasos comunicantes, que tem uma oferta de cuidados de saúde com uma abrangência imensa. Os nossos clientes sabem que a oferta clínica que não esteja disponível na Clínica da Figueira da Foz estará disponível no Hospital da Luz Coimbra, ou, no limite, no Hospital da Luz Lisboa. Sentimos que esta dimensão tem sido valorizada pelos nossos clientes, até porque a atividade está suportada num processo clínico único, que inclui cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários.

O Hospital da Luz Coimbra complementa de forma muito robusta a oferta clínica da unidade da Figueira da Foz. Trata-se do maior hospital privado da região Centro, onde existe uma unidade de cuidados intensivos e onde se fazem procedimentos de alta complexidade.

