Como classifica estes primeiros meses à frente da FDUC? Que desafios encontrou?

Os primeiros tempos foram de adaptação aos métodos e procedimentos de gestão. Embora conheça bem a FDUC, não me eram familiares algumas das exigências com que me deparei. Além dessas dificuldades iniciais – já superadas –, encontrei uma faculdade muito empenhada em continuar o seu trajeto de prestígio, em oferecer um serviço de excelência aos nossos estudantes e em preservar a alta qualidade da sua investigação.

Como é que pretende aumentar a atratividade da FDUC face às outras faculdades de direito do país?

O prestígio da FDUC é um dado fora de discussão. Os dados dos últimos anos mostram que a FDUC é, por um lado, uma escola nacional, que atrai estudantes de todo o país, do extremo norte ao extremo sul, e por outro lado, uma escola aberta ao mundo, que cativa estudantes de todos os continentes, com uma especial propensão para os países de língua portuguesa.

A elevada qualidade do nosso ensino e a excelência dos nossos docentes é um fator de atração. Por esta razão, e felizmente, não temos quaisquer dificuldades em preencher todas as vagas em todos os nossos cursos. Ter uma escola com capacidade de atrair não é, pois, um problema, mas, claro, não estamos descansados, nem desatentos e queremos mais, ser ainda mais “nacionais” e também mais internacionais.

O prestígio da FDUC tem sido mantido através do trabalho de investigação dos docentes e da colocação de antigos alunos e docentes em cargos de relevo nacionais?

O prestígio da FDUC tem as suas raízes na história, e materializa-se todos os dias, através dos nossos docentes, nas salas de aula, nas conferências que proferem, nos textos e nos livros que publicam. Esse prestígio também resulta dos alunos que vamos formando todos os anos e que, com as competências que aqui desenvolvem, dão uma imagem muito positiva da FDUC, seja na área do Direito, seja na da Administração Pública.

Os cargos públicos de relevo que tantos dos nossos docentes são convidados a ocupar são, por um lado, uma manifestação do prestígio da Faculdade e, por outro, uma forma de fazer crescer esse prestígio.

Disse em julho que o envelhecimento do corpo docente o preocupava muito. Já teve garantias da reitoria para a abertura de novos concursos para a contratação de professores?

Estamos a trabalhar muito seriamente na delineação de uma estratégia que permita assegurar o rejuvenescimento do corpo docente. O processo de envelhecimento foi muito rápido (não afeta apenas a FDUC, nem dentro da UC, nem na comparação com outras instituições). Embora possa não resultar apenas disso, penso que a eliminação da categoria de assistente na carreira universitária foi uma decisão errada, com impactos desastrosos para a FDUC.

Pode ler a entrevista completa na edição impressa e digital de hoje, 05/12/2025, do Diário As Beiras