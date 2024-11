A “Aldeia Presépio” está ainda mais bonita!

É o Piódão, como já adivinharam, no Concelho de Arganil, Aldeia Histórica de Portugal, pedaço idílico deste território tão diversamente belo como é a Região Centro. Esta povoação, incrustada na serra do Açor, vem granjeando fama ao longo dos tempos pela beleza do seu casario, da natureza envolvente e do ambiente de contemplação que a conjugação destas características únicas proporciona aos seus visitantes. Aldeia Presépio dada a disposição em socalcos ou anfiteatro das habitações de xisto, aproveitando o desnível dos terrenos onde assentam. É à noite, com a iluminação pública e das próprias casas, que se dá a magia, como quando, nas nossas casas também, ligamos as luzes da árvore de Natal e do presépio. Este espetáculo natalício, que, afinal, pode ser apreciado todo o ano, tem os seus miradouros mais privilegiados quando nos aproximamos da povoação pela estrada que lhe dá acesso, onde, depois das curvas e contracurvas que ali nos levam somos devidamente recompensados e chega o deslumbre.

É esta a imagem que a maioria de nós tem da aldeia do Piódão, e quem não tem, quem ainda não conhece, deve aproveitar a quadra natalícia que se aproxima para viver esta experiência na época mais bonita do ano, o que seria um bónus inesquecível. Mas quero deixar-vos aqui outras ideias sobre este território, nomeadamente pelos últimos investimentos de valorização que ali se fizeram, numa perspetiva de desenvolvimento local, promoção turística, preservação patrimonial e ambiental, para trazer aos que (ainda) ali moram as melhores condições de vida no espaço que é seu e onde acolhem dezenas de visitantes diariamente, com especial incidência nos fins de semana, como é expectável.

No âmbito de um projeto de requalificação da Praça e Posto de Turismo do Piódão, cuja conclusão se deu já em novembro de 2022, o Município de Arganil investiu 930 mil euros, dos quais 400 mil financiados pelo Turismo de Portugal através de candidatura que aquela autarquia submeteu ao Programa Valorizar. Se muito bem pensada e planeada, esta iniciativa teve um excelente resultado em termos arquitetónicos, de tal forma que a intervenção, a cargo do gabinete de arquitetura Branco Del Rio, de Coimbra, foi reconhecida nacional e internacionalmente, com distinções sonantes nesta área como o Prémio Ibérico FAD (Fomento de las Artes y del Diseño), na categoria Cidade e Paisagem, ou o Prémio Europeu de Arquitetura Contemporânea Mies van der Rohe, na categoria Arquitetos Emergentes. Entre outras características interessantíssimas desta obra que não me sinto competente para comentar, realço o desaparecimento do parqueamento automóvel da Praça do Piódão, sua verdadeira sala de visitas, sendo substituído por árvores e mobiliário urbano de apoio à fruição do espaço, bem como a modernização do Posto de Turismo, com dois pisos, onde podemos conhecer mais daquele território através de um pequeno centro de interpretação, com acervo museológico e apoios multimédia à consulta informativa.

Penso que estas conquistas, esta projeção da aldeia do Piódão muito para além dos seus horizontes, dos horizontes do nosso próprio país, não são do conhecimento da maioria das pessoas, por isso, entendo que é de toda a justiça trazer aqui, felicitando a Câmara Municipal de Arganil pela visão e o já citado gabinete de arquitetura pela excelência da obra! Trabalho criativo e investimento público agora colocados ao serviço da comunidade local, mas também dos visitantes, dos turistas nacionais e estrangeiros, tão importantes para a revitalização dos designados territórios de baixa densidade. Como alguém já disse, as regiões e territórios de baixa densidade, nomeadamente económica e populacional, são regiões e territórios de “alta identidade”, pela singularidade da sua cultura, pelas suas gentes, pela sua história, costumes, tradição, meio envolvente. Vale agora a pena, ainda mais, voltar ao Piódão. Eu voltei e gostei muito!