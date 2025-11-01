diario as beiras
Coimbra

41 inundações no distrito de Coimbra desde quinta-feira e até à manhã de hoje

01 de novembro às 15 h18
0 comentário(s)
Foto de Pedro Filipe Ramos

Depois da tempestade vem a bonança e a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não contempla que volte a chover a partir da tarde deste sábado, e até à próxima terça-feira, na maior parte do distrito de Coimbra.

Para trás fica um registo de várias ocorrências, embora de pouca gravidade e sem causar feridos. De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, no período das 00H00 de 30 de outubro e até às 9H30 de hoje, sábado, o concelho deste distrito com mais alertas para os bombeiros foi, exatamente, a sede do distrito: Coimbra. Registaram-se 15 inundações, quatro quedas de árvores e outras tantas quedas de estruturas e deslizamentos de terras. Foi a situação ocorrida na rotunda de acesso aos HUC da circular interna . Logo a seguir, na lista de ocorrências, surge a Figueira da Foz, com um total de uma dezena de pedidos de ajuda devido a inundações, como aconteceu no Paião (registado em vídeo), e quatro quedas de estruturas.

Nos restantes concelhos do distrito houve também um total de quatro quedas de estruturas em Miranda do Corvo e uma ou outra queda de árvores, mas dispersas pelo território. No total registaram-se 41 inundações, 17 quedas de árvores, 13 quedas de estruturas e nove deslizamentos de terras.

Autoria de:

António Rosado

