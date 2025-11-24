A Igreja Católica está a celebrar, ao longo do ano, o “jubileu da esperança”. Essa foi a mensagem que o bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, deixou aos cerca de 400 músicos de 17 filarmónicas da Diocese de Coimbra que participaram, no sábado, na peregrinação jubilar no dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos e da música.

“Todos precisamos de acolher a esperança. Aquilo que desejo é que este encontro nos ajude a enfrentar as coisas boas e menos boas da vida”, disse o bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes.

A Diocese de Coimbra convidou as bandas filarmónicas a participar nesta iniciativa que se realizou pela primeira vez na cidade. Os instrumentistas juntaram-se ao início da tarde no exterior do Seminário Maior de Coimbra. Após o Bispo de Coimbra e o vigário episcopal para a pastoral, o padre Manuel Carvalheiro, proferirem algumas palavras, iniciou-se a peregrinação. As bandas foram saindo do Seminário Maior de Coimbra, a tocar em grupo, e percorreram a Alameda Júlio Henriques (junto ao Jardim Botânico), os Arcos do Jardim, o Largo D. Dinis até à Sé Nova, onde decorreu a eucaristia.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS