Coimbra

Reorganização de trânsito suprime ligação da rua do Brasil à avenida Urbano Duarte

04 de março de 2026 às 17 h55
Há alguns dias que a circulação já estava interrompida naquele local

A circulação automóvel entre a rua do Brasil e a avenida Cónego Urbano Duarte vai ser suprimida no sentido descendente, a partir da bifurcação em frente aos colégios São Teotónio e Rainha Santa Isabel. Assim, o troço final da avenida Cónego Urbano Duarte vai ter apenas o sentido ascendente, com duas faixas na extensão final de cerca de 100 metros, de acordo com a reorganização da circulação rodoviária na zona.

Fonte do Município de Coimbra esclareceu que a alteração pretende beneficiar a circulação dos transportes públicos e conferir maior segurança naquele troço. Há alguns dias que a circulação já estava interrompida naquele local, mas agora passa a ser uma medida permanente.

Autoria de:

António Rosado

