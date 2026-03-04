A circulação automóvel entre a rua do Brasil e a avenida Cónego Urbano Duarte vai ser suprimida no sentido descendente, a partir da bifurcação em frente aos colégios São Teotónio e Rainha Santa Isabel. Assim, o troço final da avenida Cónego Urbano Duarte vai ter apenas o sentido ascendente, com duas faixas na extensão final de cerca de 100 metros, de acordo com a reorganização da circulação rodoviária na zona.

Fonte do Município de Coimbra esclareceu que a alteração pretende beneficiar a circulação dos transportes públicos e conferir maior segurança naquele troço. Há alguns dias que a circulação já estava interrompida naquele local, mas agora passa a ser uma medida permanente.