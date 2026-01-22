O Aeródromo Municipal Bissaya Barreto vai sofrer obras de requalificação, com vista à melhoria das condições de segurança, fiabilidade e operacionalidade, “reforçando o seu papel enquanto infraestrutura municipal de apoio à aviação geral e a operações de interesse público, como a proteção civil e situações de emergência”, explica a autarquia em resposta a uma solicitação do DIÁRIO AS BEIRAS.

O início dos trabalhos está previsto para o início do próximo mês, em resultado de uma empreitada com o valor de adjudicação de cerca de 354 mil euros (com IVA), prazo de execução de 60 dias e a cargo da empresa Civibérica-Obras Civis, SA, no âmbito de concurso público.

As obras têm como objetivo a resolução de alguns problemas detetados na estrutura, em resultado da sua utilização e desgaste ao longo do tempo.

