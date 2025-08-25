Coimbra d’Anto vence edição 2025 do “The Voice Gerações”

O grupo de fado de Coimbra d’Anto venceu, ontem, a edição de 2025 do concurso de talentos da RTP “The Voice Gerações”.

A representar a equipa da mentora Gisela João, o quarteto de amigos, composto pelos cantores Tiago Rocha e Luís Afonso, Vasco Rodrigues, na viola de acompanhamento, e João Barreirinhas, na guitarra portuguesa, interpretaram o tema “Canção de Embalar” no derradeiro duelo pelo troféu.

No final da noite de ontem, o público deu a oportunidade do troféu viajar até Coimbra, numa valorização da tradição coimbrã no maior palco nacional.