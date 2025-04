25 Abril: Marcelo elogia vida e obra do Papa Francisco que associa aos valores de Abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou hoje a vida e obra do Papa Francisco, “sem recusas, sem ódios”, e defendeu que a sua mensagem tem tudo a ver com os valores do 25 de Abril de 1974.

O chefe de Estado discursava na sessão solene comemorativa do 51.º aniversário do 25 de Abril de 1974, na Assembleia da República, em dia de luto nacional pela morte do Papa Francisco.

“Falarei, pois, de Francisco e do que a sua vida e obra pode ter a ver com o que significou e pode significar o 25 de Abril”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no início da sua décima e última intervenção como Presidente nesta data histórica.

Comparando a conjuntura global atual com o contexto em que ocorreu o 25 de Abril, há meio século, interrogou: “Como não deparar nas palavras de Francisco com a defesa desses valores estropiados há 50 anos?”.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, os “apelos de Francisco, durante doze anos e até há cinco dias” estão relacionados com “alguns dos mesmos dramas, ou outros iguais ou maiores, tornando ainda mais urgentes a paz, a justiça, a luta contra a pobreza”.

Na parte final do seu discurso, o Presidente da República perguntou “o que têm a ver os factos, os problemas e o modo de Francisco de com eles lidar, ou seja, o espírito e o espírito vivido, o que é que tem a ver com o 25 de Abril”, e deu a resposta.

“Tudo, tudo: dignidade humana, paz, justiça, liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade, abertura, inclusão, serviço dos outros, preferência pelos ignorados, omitidos e silenciados”, defendeu.