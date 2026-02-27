diario as beiras
20 anos do “Dia Litocar” celebrados amanhã com edição especial feita a pensar nos clientes

27 de fevereiro de 2026 às 10 h55
O Grupo Litocar prepara-se para assinalar a Edição Especial dos 20 anos do “Dia Litocar”, um marco histórico numa iniciativa que, ao longo de duas décadas, se consolidou como um dos momentos mais relevantes de proximidade com clientes.
O evento realiza-se amanhã, 28 de fevereiro, em todos os pontos de venda do Grupo, e será inteiramente dedicado aos clientes, com condições comerciais exclusivas, ofertas especiais e diversas iniciativas pensadas para reforçar a experiência Litocar.
Durante este dia comemorativo todos os visitantes poderão usufruir de um check-up gratuito do veículo e de lavagem exterior, reforçando o compromisso do Grupo com a segurança, manutenção preventiva e valorização automóvel. Estarão igualmente disponíveis descontos especiais em serviços de oficina e campanhas em pneus com reduções até 50%, permitindo aos clientes realizar intervenções essenciais em condições particularmente vantajosas.

Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS

Redação Diário as Beiras

