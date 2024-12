19 concelhos da Região de Coimbra contabilizam 164 PME Excelência

O Europarque de Santa Maria da Feira foi pequeno, ontem, para acolher todos os convidados da sessão anual de entrega de Prémios PME Excelência.

Numa das sessões mais participadas dos últimos anos, o evento distinguiu – por iniciativa do IAPMEI, Turismo de Portugal, 12 bancos e sociedades de garantia bancária – as Pequenas e Médias Empresas (PME) com melhores indicadores, referentes à contabilidade de 2023.

Foram 4.136 empresas de todo o território nacional, mais 214 do que no ano passado. No território dos 19 concelhos da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra regista-se, nesta edição, 164 empresas, mais 13 do que no ano anterior; e no concelho de Coimbra 57 empresas, mais duas do que na anterior edição.

Na região, tal como no país, são unidades empresariais representativas dos vários setores de atividade, com o comércio e indústria no topo, responsáveis, no país, por um total de 132.973 postos de trabalho.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 05/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS