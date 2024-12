Xi Jinping visita Macau, “a menina dos olhos” da China

O Presidente chinês, Xi Jinping, chegou a Macau na tarde desta quarta-feira, viajando em avião especial.

Xi Jinping, que é também Secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China e Presidente da Comissão Militar Central, vai participar numa reunião comemorativa do 25º aniversário do retorno de Macau à China e também na cerimónia, na sexta-feira, da tomada de posse do governo do sexto mandato da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Num breve discurso proferido no aeroporto, Xi Jinping manifestou o seu contentamento por esta sua nova visita à RAEM, cumprimentando e dirigindo os melhores votos a todos os habitantes de Macau.

O líder chinês referiu que nos últimos 25 anos, a prática de “um país, dois sistemas”, com peculiaridades de Macau, “alcançou um sucesso amplamente reconhecido pelo mundo, demonstrando grande vitalidade e atratividade únicas”.

Classificando Macau como “a menina dos olhos” da nação, Xi Jinping expressou a confiança no desenvolvimento da região. “Macau terá um futuro ainda mais promissor, desde que faça pleno uso das vantagens institucionais de ‘um país, dois sistemas’ e ouse lutar e inovar”, sublinhou o Presidente chinês.

Anda nesta quarta-feira, Xi Jinping reuniu com o chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng, exprimindo “o reconhecimento integral das autoridades centrais pelo trabalho de Ho e do governo do quinto mandato da RAEM”.

Xi Jinping disse que Ho enfrentou desafios de forma pragmática e produtiva durante o seu mandato de cinco anos como chefe do Executivo. E acrescentou: “Esta não é uma tarefa fácil, mas o senhor alcançou grandes realizações”.

Para além de participar nas celebrações do 25º aniversário do retorno de Macau à China e da cerimónia de tomada de posse do novo governo da RAEM, Xi Jinping visitará diversos pontos da região

Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China.