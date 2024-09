Wet Bed Gang atuam na Latada a 5 de outubro

O grupo Wet Bed Gang atuam, no dia 5 de outubro, na Praça da Canção, na Festa das Latas de Coimbra 2024, revelou a comissão organizadora da festa estudantil.

Em nota enviada à comunicação social, a organização diz que a mais recente confirmação da Festa das Latas 2024 “é o grupo, formado em 2014, oriundo da Zona M (Vialonga), e composto por Zizzy Jr., Gson, Zara G e Kroa, quatro amigos de infância que, através da música, deram voz a uma nova geração e se tornaram um dos maiores fenómenos do rap português”.

“As suas músicas são marcadas por letras sinceras que abordam temas como a realidade social, o amor, a luta pelo sucesso, e também o orgulho nas suas origens”, é dito no documento.

Com uma série de singles de sucesso, como “Devia Ir”, “Não Tens Visto”, “Aleluia” e “Perseus”, e milhões de visualizações no YouTube, o grupo conquistaram uma sólida base de fãs e um lugar de destaque na cena musical nacional. O seu álbum mais recente, “Ngana Zambi”, lançado em 2023, reforçou ainda mais o estatuto do grupo como uma força criativa e inovadora, destacando-se pelas suas produções de alta qualidade e colaborações de relevo.