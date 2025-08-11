Voluntários recuperam três casas de pessoas em pobreza habitacional em Góis

Cerca de duas dezenas de voluntários do norte e sul de Portugal requalificaram três habitações de pessoas carenciadas em Góis, no interior do distrito de Coimbra, através de uma iniciativa da associação sem fins lucrativos Just a Change.

Das 11 casas sinalizadas pelo município de Góis, a associação Just a Change, sediada em Lisboa, selecionou três, de acordo com o orçamento disponível e o tipo de trabalhos, todas na freguesia de Vila Nova do Ceira, que ganharam uma nova vida depois da intervenção realizada entre os dias 27 de julho e 10 de agosto.

“A experiência é muito gratificante para todos os voluntários, apesar de ser trabalhoso e desgastante. São 12 dias de trabalho em que eles querem marcar a vidas dos beneficiários das intervenções”, sublinhou à agência Lusa André Marques, de Vila Nova de Gaia, diretor-adjunto do campo de recuperação das três habitações.

Segundo o jovem de 24 anos, finalista do curso de engenharia civil na Universidade do Porto, a recuperação das três casas custou cerca de 50 mil euros, montante que foi suportado pelo município de Góis, uma empresa local e uma instituição bancária.

Em cada uma das três casas, participaram permanentemente seis voluntários, apoiados por um técnico de obras, e pelo diretor e diretor-adjunto do campo da associação Just a Change, que mobilizou ainda mais um operacional para transporte de materiais e dois para apoio à logística (alojamento, refeições e animação).

Na aldeia de Inviando, os voluntários requalificaram uma pequena habitação de um homem com cerca de 70 anos, aposentado, com rendimentos muito baixos, que vivia em condições muito precárias, reabilitando o primeiro piso, que tinha graves infiltrações e muita humidade, substituindo o telhado, o piso de madeira, as janelas, instalação elétrica, louças sanitárias. Aplicaram ainda pladur nas paredes, com isolamento térmico e corrigiram deficiências estruturais.

Não muito longe dali, na Várzea Pequena, outra equipa reabilitou a habitação de uma mulher de 62 anos, com graves problemas de saúde, que esteve acamada e não possuía casa de banho no primeiro piso, onde passa a maior parte do seu tempo.

André Marques explicou que foi necessário construir um quarto de banho no primeiro piso, corrigir infiltrações no telhado, colocar um teto novo, paredes com isolamento, além da pintura e colocação de uma porta nova.

“É muito gratificante ver que estamos a fazer coisas boas para pessoas que precisam e reparar que estamos a mudar-lhes a vida”, salientou Margarida Martins, de 22 anos, também estudante de engenharia civil na Universidade do Porto, que participou pela primeira vez num campo de trabalho da Just a Chang.

A companheira da beneficiária, Margarida Fabião, de 55 anos, elogiou os “meninos de ouro” que participaram na intervenção, considerando que “é de louvar a juventude que ajuda o próximo”.

Em Vale de Oleiras, os voluntários requalificaram uma pequena habitação de um homem na casa dos 60 anos “de difícil trato”, que não tinha água canalizada, nem eletricidade, naquela que foi a intervenção “mais desafiante”, segundo André Marques.

“Aproveitámos apenas as paredes de fora e uma interior”, adiantou.

Os voluntários, que vieram do Porto, Lisboa, Coimbra, Leiria e Viseu, “sentiram que mudaram as condições e a mentalidade do beneficiário, que ao fim de uma semana começou a interagir com a equipa e a agradecer”, enfatizou André Marques.

Para Mariana Venes, de 22 anos, da Amadora, estudante de Gestão, que pela primeira vez participou numa iniciativa destas, esta “foi uma casa foi muito difícil, mas que deu para acompanhar a evolução das obras”, elogiando ainda o excelente ambiente e convívio entre os voluntários.

Desde 2010, a associação Just a Change reabilitou mais de 500 casas e 200 instituições sociais, impactando a vida de mais de 14.000 beneficiários e mobilizando mais de 26.000 voluntários nacionais e internacionais, sob o lema “Requalificamos casas, reconstruímos vidas!”.