Volta: Rafael Reis é o primeiro camisola amarela pela sétima vez

O ciclista português Rafael Reis (Anicolor-Tien21) é o primeiro camisola amarela da 86.ª Volta a Portugal, após conquistar pela quinta vez consecutiva o prólogo que abre a prova ‘rainha’ do calendário nacional.

Vice-campeão português de contrarrelógio, o palmelense de 33 anos cumpriu os 3,4 quilómetros de exercício individual na Maia em 3,51 minutos, deixando na segunda posição Iúri Leitão (Caja Rural), campeão olímpico de madison, a três segundos, e o belga Jens Verbrugghe (Israel Premier Tech Academy) na terceira, a quatro.

Esta é a sétima vez, após 2016, 2018, 2021, 2022, 2023 e 2024, que Rafael Reis veste a camisola amarela inaugural, com as diferenças registadas na etapa de hoje a serem as mesmas com que os três primeiros da geral vão partir na quinta-feira para os 162,3 quilómetros entre Viana do Castelo e o Santuário do Sameiro, em Braga, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de segunda categoria.