Volta: Byron Munton vence na Senhora da Graça, Nych assume liderança

10 de agosto às 17 h49
Volta a Portugal

O ciclista sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler) venceu hoje a quarta etapa da Volta a Portugal, que terminou no alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, com o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) a assumir a liderança da geral.

Munton, de 26 anos, venceu isolado na Senhora da Graça, local onde terminou a etapa que começou em Bragança, que chegou a estar neutralizada e foi encurtada devido ao incêndio na Serra do Alvão.

No segundo lugar da etapa chegou o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), a nove segundos, com o russo Artem Nych, vencedor em 2024, em terceiro, com o mesmo tempo. Nych lidera agora a geral, com oito segundos de vantagem sobre Munton e 12 em relação a Peña.

Na segunda-feira, a quinta etapa vai ligar Lamego a Viseu, ao longo de 155,5 quilómetros, numa tirada com duas contagens de montanha e que pode ser uma das raras oportunidades para os sprinters discutirem a vitória.

Agência Lusa

