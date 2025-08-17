Volta: Artem Nych vence 86.ª edição e sagra-se bicampeão
O ciclista russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) conquistou hoje pelo segundo ano consecutivo a Volta a Portugal, ao ser segundo no contrarrelógio da última etapa, vencida pelo companheiro de equipa Rafael Reis.
Aos 30 anos, junta-se à galeria de bicampeões da prova ‘rainha’ do calendário nacional, sendo acompanhado no pódio pelo seu colega francês Alexis Guérin, segundo a 1.15 minutos, e pelo sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), que ultrapassou o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense no ‘crono’ e terminou no terceiro lugar, a 1.51.
O melhor nos 16,7 quilómetros do contrarrelógio de Lisboa foi Rafael Reis (Anicolor-Tien21), já vencedor do prólogo, que deixou Nych a 16 segundos e o norte-americano Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro, a 28.