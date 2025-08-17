diario as beiras
Desporto

Volta: Artem Nych vence 86.ª edição e sagra-se bicampeão

17 de agosto às 17 h44
0 comentário(s)
Volta a Portugal

O ciclista russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) conquistou hoje pelo segundo ano consecutivo a Volta a Portugal, ao ser segundo no contrarrelógio da última etapa, vencida pelo companheiro de equipa Rafael Reis.

Aos 30 anos, junta-se à galeria de bicampeões da prova ‘rainha’ do calendário nacional, sendo acompanhado no pódio pelo seu colega francês Alexis Guérin, segundo a 1.15 minutos, e pelo sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), que ultrapassou o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense no ‘crono’ e terminou no terceiro lugar, a 1.51.

O melhor nos 16,7 quilómetros do contrarrelógio de Lisboa foi Rafael Reis (Anicolor-Tien21), já vencedor do prólogo, que deixou Nych a 16 segundos e o norte-americano Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro, a 28.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de agosto

Pampilhosa da Serra está com várias frentes de fogo descontroladas, diz o presidente da câmara
18 de agosto

Comunidade Intermunicipal de Coimbra lança concurso para rádios SIRESP
18 de agosto

Voluntariado para a floresta envolve quatro jovens em Soure
18 de agosto

Folclore e gastronomia compensam escassez de ceboleiros na feira

Desporto

Desporto
17 de agosto às 20h03

Académica vence U. Santarém

0 comentário(s)
Desporto
17 de agosto às 17h44

Volta: Artem Nych vence 86.ª edição e sagra-se bicampeão

0 comentário(s)
Desporto
16 de agosto às 11h27

Briosa quer devolver a “gentileza” aos escalabitanos

0 comentário(s)