O rebentamento do dique dos Casais, em Coimbra, provocou prejuízos de mais de dois milhões de euros (ME) nas instalações de uma empresa centenária de produção de plantas ornamentais, cuja reabertura será difícil este ano.

“Há centenas de milhares de plantas que desapareceram, há equipamentos que estão danificados – máquinas de envasar, empilhador – e apontamos para um prejuízo superior a dois milhões de euros”, afirmou à agência Lusa Albano Moreira da Silva, gerente da Viveiros Alfredo Moreira da Silva, fundada em 1895.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS