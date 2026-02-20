diario as beiras
Coimbra

Viveiro de Coimbra com prejuízos acima de 2 ME após colapso do dique do Mondego

20 de fevereiro de 2026 às 10 h14
O rebentamento do dique dos Casais, em Coimbra, provocou prejuízos de mais de dois milhões de euros (ME) nas instalações de uma empresa centenária de produção de plantas ornamentais, cuja reabertura será difícil este ano.

“Há centenas de milhares de plantas que desapareceram, há equipamentos que estão danificados – máquinas de envasar, empilhador – e apontamos para um prejuízo superior a dois milhões de euros”, afirmou à agência Lusa Albano Moreira da Silva, gerente da Viveiros Alfredo Moreira da Silva, fundada em 1895.

Autoria de:

Agência Lusa

