Visita à Argélia pretende reforçar laços económicos, culturais e sociais

Com o objetivo de reforçar os laços culturais, económicos e sociais, uma delegação de Condeixa-a-Nova iniciou, na segunda-feira, uma visita de três dias à cidade argelina de Djemila-Sétif, no âmbito do acordo de geminação celebrado em outubro de 2018 entre o presidente da Assembleia Popular de Djemila, Mohammed Habbach, e o presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita.

“Esta visita à Argélia representa um passo importante na nossa estratégia de internacionalização e reforço das relações com países fora do espaço europeu. Queremos que as nossas empresas tenham novas oportunidades de expansão e que a cultura e o património de Condeixa possam dialogar com outras realidades com as quais partilhamos raízes históricas profundas”, destacou o presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita da Costa, que encabeça a delegação.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt