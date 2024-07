Violência Doméstica: Suspeito de maus-tratos à companheira detido em Coimbra

Um homem de 39 anos, suspeito do crime de violência doméstica contra a companheira, foi detido, na quarta-feira, no interior da sua residência, em Coimbra, após a Polícia ter sido alertada pela vítima, anunciou hoje a PSP.

“Quando a PSP chegou ao local, a mulher, que se encontrava na via pública, informou que, durante uma discussão, foi empurrada, agredida na face e ameaçada pelo companheiro”, revelou a PSP de Coimbra, em nota enviada hoje à agência Lusa.

De acordo com a vítima, de 33 anos, a discussão foi motivada por problemas conjugais, que são frequentes, tendo acrescentado que, apesar de ser injuriada constantemente, tem-se mantido em silêncio até agora, na tentativa de não agravar as discussões e diminuir a agressividade do companheiro.

Assinalou ainda que, quando se libertou do companheiro, foi impedida de sair de casa com os três filhos menores − um filho de ambos, com 15 meses, e dois filhos da vítima, com 11 e 12 anos.

“Perante o relato da vítima, a Polícia dirigiu-se à residência, com o objetivo de dialogar e recolher a versão do suspeito”, esclarece aquela força policial.

“No entanto, este, repentinamente, trancou-se num quarto da habitação com o filho de quinze meses, sendo necessário forçar a entrada na divisão”, completa.

Já na presença da PSP, o suspeito adotou uma atitude não colaborante, acabando por ser detido.