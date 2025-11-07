diario as beiras
Coimbra

Violência doméstica: Apreendidas armas a suspeito de intimidar companheira na Figueira da Foz

07 de novembro às 18 h48
0 comentário(s)
DR

A PSP apreendeu hoje várias armas na Figueira da Foz, que se suspeita que eram usadas por um homem para causar medo à sua companheira, afirmou o Comando Distrital.

O homem de 38 anos foi identificado pela PSP, sendo suspeito de usar as armas “para intimidar e causar medo à sua companheira”, disse o Comando Distrital da PSP de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A PSP apreendeu uma reprodução de uma arma de fogo, uma arma de ar comprimido, uma arma branca e uma catana.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (08/11/25) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

