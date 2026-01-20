A nadadora Camila Rebelo, o atleta de enduro sprint Hugo Vasco Matos, e a dupla de rali Armando Carvalho e Ana Santos, vão ser homenageados pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares com votos de louvor pelo mérito desportivo que alcançaram nos últimos tempos.

Através de um comunicado, a autarquia poiarense esclarece que “esta homenagem foi aprovada na última reunião de câmara devido aos resultados desportivos que têm atingido no âmbito das modalidades em que competem”.

“Os seus percursos desportivos, marcados pela excelência, pela consistência e pela permanente superação, constituem exemplos de dedicação que contribuem para levar mais longe o nome de Vila Nova de Poiares, o que representa um motivo de grande orgulho para o município”, diz a câmara.

