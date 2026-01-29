diario as beiras
Coimbra

Viaduto da circular externa junto à Quinta da Portela, em Coimbra, está cortado

29 de janeiro de 2026 às 15 h43
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

Um dos viadutos da circular externa, que liga a Quinta da Portela à Ponte Europa, está cortado devido à forte precipitação que se faz sentir em Coimbra. Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, o viaduto mais próximo da Quinta da Portal está com excesso de água na via, impossibilitando a passagem dos veículos.

Ao início da tarde ocorreu um acidente entre dois veículos ligeiros naquele local, tendo originado um ferido ligeiro. Estão no local os Bombeiros Sapadores de Coimbra, a Polícia de Segurança Pública e o INEM.

A Infraestruturas de Portugal está, nesta fase, a averiguar o encerramento do outro viaduto existente naquela via.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

