Um dos viadutos da circular externa, que liga a Quinta da Portela à Ponte Europa, está cortado devido à forte precipitação que se faz sentir em Coimbra. Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, o viaduto mais próximo da Quinta da Portal está com excesso de água na via, impossibilitando a passagem dos veículos.

Ao início da tarde ocorreu um acidente entre dois veículos ligeiros naquele local, tendo originado um ferido ligeiro. Estão no local os Bombeiros Sapadores de Coimbra, a Polícia de Segurança Pública e o INEM.

A Infraestruturas de Portugal está, nesta fase, a averiguar o encerramento do outro viaduto existente naquela via.