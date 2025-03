Vereador da CDU rejeita responsabilidades na criação de parque no Vale das Flores

O vereador da CDU da Câmara de Coimbra rejeita “o assacar de responsabilidades aos serviços que tutela, por intervenções que não foram por estes conduzidas”. Em causa estão as declarações feitas pelo presidente da Câmara Municipal sobre o espaço arborizado pela Metro Mondego no Vale das Flores.

Francisco Queirós recorda que, ao intervir na reunião de câmara de 24 de março, reiterou as preocupações relativas à intempérie dos dias anteriores, lembrando que o espaço arborizado “prematuramente inaugurado, não resistiu à intempérie, tendo ocorrido deslizamentos de terra que as telas colocadas no talude não conseguiram conter, acrescentando que as telas de suposta proteção do talude voaram e já são notórios os ravinamentos na encosta”.

Em resposta, o presidente José Manuel Silva referiu que esse talude é “da sua responsabilidade”, mais concretamente, da Divisão de Espaços Verdes e Jardins; acrescentando: “Espero que não o deixe cair”.

“Esta obra foi da responsabilidade da Metro Mondego e não dos serviços municipais de espaços verdes e jardins, tutelados pelo vereador da CDU, o que se poderia inferir do comentário de José Manuel Silva”, nota, em comunicado, o vereador da CDU.

Francisco Queirós – que diz ter sido avisado na noite anterior da inauguração daquele espaço – esteve presente e “constatou que as obras não estavam concluídas, referindo-o de imediato na reunião do executivo”.

O vereador sublinha ainda que ele próprio e os serviços municipais sob a sua tutela, designadamente a divisão de espaços verdes e jardins, “não deixarão de intervir com toda a responsabilidade no âmbito das suas competências, aliás, com notório reconhecimento público, graças à dedicação dos seus responsáveis e trabalhadores”.