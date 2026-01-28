diario as beiras
Vedação da escola EB 2,3 de Penacova saltou com a depressão Kristin

28 de janeiro de 2026 às 10 h37
Foto: DR

A vedação da Escola EB 2,3 de Penacova saltou com a passagem da depressão Kristin pela região de Coimbra.

De recordar que, em Penacova, ao contrário de vários outros concelhos do distrito de Coimbra, não houve cancelamento das aulas nas escolas municipais.

A passagem da tempestade Kristin na Região de Coimbra provocou “centenas de ocorrências”, informou esta manhã fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

redação Diário as Beiras

