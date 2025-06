Vários distritos sob aviso amarelo hoje e terça-feira devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aumentou o número de distritos do continente sob aviso amarelo hoje e terça-feira devido à previsão de aguaceiros, que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas fortes de vento.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para os distritos de Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21:00 de hoje

Sob aviso amarelo vão estar também os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Coimbra mas entre as 06:00 e as 21:00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros, que poderão ser localmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas, em especial no interior e a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e pequena descida no interior Centro e na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Setúbal) e os 21 (em Portalegre e Castelo Branco) e as máximas entre os 25 (em Aveiro) e os 34 (em Bragança).