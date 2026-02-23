Mais de duas dezenas de carros ficaram hoje parados e com os pneus furados ou danificados devido a parafusos espalhados na estrada. Aconteceu hoje de manhã, na Autoestrada 1 (A1), em Coimbra Norte, junto à saída para o IP3.

O caso começou a ser partilhado nas redes sociais por vários automobilistas e a informação foi confirmada ao DIÁRIO AS BEIRAS por fonte da GNR de Coimbra, referindo que “já foram apresentadas várias queixas”. A causa ainda não é conhecida, estando agora a GNR a investigar o que terá acontecido.

Recorde-se que ainda se está cortado o troço da A1 que colapsou devido ao rebentamento do dique dos Casais, entre Coimbra Norte e Coimbra Sul.