A ex-presidente da Câmara Municipal de Anadia foi nomeada pelo Governo para presidir ao conselho de administração dos portos de Aveiro e da Figueira da Foz.

Teresa Cardoso lidera uma administração que se completa com os vogais Rogério Paulo dos Santos Carlos (ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Aveiro) e o figueirense Valter Miguel Gaspar Rainho.

Valter Rainho é engenheiro do ambiente e quadro superior do Município da Figueira da Foz, onde ainda desempenha as funções de diretor do Departamento de Ambiente e Obras Municipais.

