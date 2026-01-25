A entrada destinada a utentes com mobilidade reduzida no Centro de Saúde de Celas voltou a apresentar problemas de acumulação de água, dificultando o acesso às instalações. A situação foi registada em vídeo na tarde de sexta-feira e repetiu-se ontem, segundo a coordenadora da Unidade de Saúde Familiar (USF) Cruz de Celas.

Trata-se de um problema que, de acordo com a responsável, “não é recente, mas tem vindo a agravar-se”, gerando transtornos para os utentes e representando “um risco elevado de queda, com todas as consequências inerentes”.

A coordenadora sublinha que têm sido várias as reclamações apresentadas por utentes devido às condições da entrada, sobretudo em dias de chuva intensa, quando a água se acumula junto à rampa de acesso.

O alerta foi novamente dirigido às entidades competentes, com pedido de atenção urgente para o problema, de forma a garantir condições de segurança e acessibilidade adequadas a todas as pessoas que necessitam de utilizar aquele acesso.

