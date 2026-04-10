UPA renuncia aos mandatos na Assembleia de Freguesia União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

“A União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades atravessa uma situação grave de bloqueio institucional e desrespeito pelas regras democráticas”, denunciou hoje o movimento independente UPA-Unidos Para Afirmar, cujos eleitos na Assembleia de Freguesia decidiram apresentar a sua renúncia aos mandatos, com efeitos imediatos.

Em comunicado, o movimento dá conta de situações que considera de “desrespeito pelas regras democráticas e pelos direitos dos eleitos”. “Paralelamente, a Presidente da Junta tem vindo a agir como se a freguesia fosse sua propriedade, tomando decisões de forma unilateral, sem transparência e ignorando deliberadamente os restantes membros eleitos, numa postura de fechamento institucional que compromete o normal funcionamento democrático”, acrescenta o documento.

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