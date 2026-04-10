Coimbra

UPA renuncia aos mandatos na Assembleia de Freguesia União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

10 de abril de 2026 às 16 h54
0 comentário(s)
Eleitos do movimento independente UPA-Unidos Para Afirmar apresentaram renúncia aos mandatos | Fotografia-Google Maps

“A União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades atravessa uma situação grave de bloqueio institucional e desrespeito pelas regras democráticas”, denunciou hoje o movimento independente UPA-Unidos Para Afirmar, cujos eleitos na Assembleia de Freguesia decidiram apresentar a sua renúncia aos mandatos, com efeitos imediatos.

Em comunicado, o movimento dá conta de situações que considera de “desrespeito pelas regras democráticas e pelos direitos dos eleitos”. “Paralelamente, a Presidente da Junta tem vindo a agir como se a freguesia fosse sua propriedade, tomando decisões de forma unilateral, sem transparência e ignorando deliberadamente os restantes membros eleitos, numa postura de fechamento institucional que compromete o normal funcionamento democrático”, acrescenta o documento.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de abril

UPA renuncia aos mandatos na Assembleia de Freguesia União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
10 de abril

Município de Anadia contra extração de inertes na zona de “Barro do Moleiro”
10 de abril

PSD demite-se da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
10 de abril

Nasce nova editora para ser ponto de encontro da música improvisada

Coimbra

UPA renuncia aos mandatos na Assembleia de Freguesia União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

PSD demite-se da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

Nasce nova editora para ser ponto de encontro da música improvisada