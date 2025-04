Universo de fantasia e da cultura pop tomou conta do convento

O Convento de São Francisco foi palco, durante os três dias do último fim de semana, do festival Coimbra BD: um espaço para miúdos e graúdos

Foi um autêntico mergulho no mundo da fantasia e da cultura pop aquilo que o Festival Coimbra BD (Banda Desenhada) proporcionou, durante três dias (até ontem9, no Convento São Francisco.

Cumprindo a sua 9.ª edição – terceira realizada no Convento São Francisco – afirma-se na sua diversidade porque, para além da banda desenhada (que está na origem do evento), também incluiu jogos de tabuleiro, exibição de filmes de animação do Festival Monstra, Concurso de Cosplay (em que as pessoas se vestem e interpretam personagens de filmes, séries ou animes) e sessões de Dungeons & Dragons (jogo de interpretação de fantasia em que os participantes criam personagens de aventuras para enfrentar desafios em mundos imaginários).

Houve também torneios de puzzle para crianças, uma vasta área de gaming, oficinas de origami, apresentação de livros e sessões de autógrafos com os autores.

