diario as beiras
Coimbra

Universidade diz que “Science Kindergarten” se perdeu nos corredores da Câmara de Coimbra

10 de dezembro de 2025 às 16 h32
0 comentário(s)
O reitor da Universidade de Coimbra lamentou hoje que o ‘Science Kindergarten’, que dotará o Exploratório com creche e jardim-de-infância, se tenha perdido nos corredores da Câmara” e disse esperar que agora “as coisas não se percam tanto” como anteriormente.

“Infelizmente, perdeu-se nos corredores da Câmara Municipal. Espero que, agora, com a nova presidente, as coisas não se percam tanto como se perdiam no passado e que consigamos iniciar a obra”, afirmou Amílcar Falcão.

Na sua intervenção na sessão comemorativa dos 30 anos do UC Exploratório, o reitor da Universidade de Coimbra explicou que o projeto ‘Science Kindergarten’, apesar de não ser uma ideia sua, lhe pareceu excelente, tendo por isso posto “mãos à obra”.

Autoria de:

Agência Lusa

