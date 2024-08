Universidade de Coimbra sai do top-500 do Ranking de Xangai

As universidades de Coimbra e do Minho saíram do lote das 500 melhores do Ranking de Xangai.

Segundo noticiou ontem o jornal Público, as duas instituições de ensino superior passam do intervalo das 401-500 em 2023 para o patamar das 501-600 este ano, enquanto a Universidade Nova de Lisboa também recua face ao ano passado: de 601-700, passa a integrar o lote 701-800.

Por outro lado, as universidades de Lisboa e do Porto mantêm-se entre as 300 melhores do mundo na edição deste ano da lista, acrescenta o Público, segurando as suas posições, face a 2023, no intervalo entre as 201.ª e a 300.ª melhores instituições de ensino superior do globo.

