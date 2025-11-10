A Universidade de Coimbra (UC) anunciou hoje que vai apresentar ao público, na terça-feira, um quadro com o retrato do Rei D. José I, da autoria do pintor italiano Domenico Duprà, que se julgava perdido ou extraviado.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UC informou que a apresentação do quadro acontece às 11:00, no Paço das Escolas, ficando em exposição temporária na Sala Amarela.

O quadro ficará “ao lado dos retratos dos outros dirigentes que, com D. José I, protagonizaram a Reforma Pombalina da UC e do ensino universitário nacional: o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo; e o então reitor da UC, o Bispo-Conde D. Francisco de Lemos”.

