diario as beiras
Coimbra

Universidade de Coimbra recupera e expõe quadro de D. José que estava desaparecido

10 de novembro às 13 h48
0 comentário(s)
DR

A Universidade de Coimbra (UC) anunciou hoje que vai apresentar ao público, na terça-feira, um quadro com o retrato do Rei D. José I, da autoria do pintor italiano Domenico Duprà, que se julgava perdido ou extraviado.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UC informou que a apresentação do quadro acontece às 11:00, no Paço das Escolas, ficando em exposição temporária na Sala Amarela.

O quadro ficará “ao lado dos retratos dos outros dirigentes que, com D. José I, protagonizaram a Reforma Pombalina da UC e do ensino universitário nacional: o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo; e o então reitor da UC, o Bispo-Conde D. Francisco de Lemos”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (11/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de novembro

Coimbra: Suspeito de ameaçar filho com arma de fogo fica em prisão preventiva
10 de novembro

Presidente da ANMP satisfeita com regresso da Câmara do Porto que “nunca devia ter saído”
10 de novembro

Aldeia de Póvoa Dão em Viseu em leilão com preço base de quase 1,7 milhões de euros
10 de novembro

Mealhada assinala Semana da Floresta Autóctone de 17 a 21 de novembro

Coimbra

Coimbra
10 de novembro às 18h00

Coimbra: Suspeito de ameaçar filho com arma de fogo fica em prisão preventiva

0 comentário(s)
CoimbraNacional
10 de novembro às 17h46

Presidente da ANMP satisfeita com regresso da Câmara do Porto que “nunca devia ter saído”

0 comentário(s)
Coimbra
10 de novembro às 17h19

Canil Municipal de Coimbra abre portas ao público para incentivar adoção responsável

0 comentário(s)