Universidade de Coimbra reafirmou compromisso europeu com a sustentabilidade

Universidade de Coimbra (UC) reafirmou hoje o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a ação climática, ao subscrever, junto com outras 38 universidades europeias de 22 países, uma declaração nesse sentido, anunciou a instituição.

As signatárias, que integram o chamado Grupo de Coimbra (Coimbra Group no original, em inglês), criado há 40 anos, participaram esta semana, em Durham, no nordeste do Reino Unido, num simpósio ligado ao clima, onde “reafirmam o compromisso com o reforço e o aprimoramento das suas estratégias de sustentabilidade”, referiu a UC em nota enviada à agência Lusa.

Este compromisso, adianta o comunicado, sustenta-se em sete princípios e de 12 iniciativas “que sublinham o papel determinante das instituições de ensino superior enquanto agentes de mudança”.

“As universidades esperam, assim, que este compromisso impulsione novos métodos para capacitar a comunidade estudantil no que respeita à ação climática e à construção de um futuro mais sustentável”, vincou ainda a UC.

Alguns dos princípios enunciados no documento agora assinado incluem o papel das instituições de ensino superior enquanto agentes de educação, que, anualmente, “têm a oportunidade de sensibilizar as suas comunidades académicas para os desafios e a necessidade de agir em prol da sustentabilidade ambiental e societal”, bem como o apoio e a colaboração com entidades dos setores público e privado para a transferência de conhecimento e a criação de novas sinergias.

O comprometimento das universidades “enquanto criadoras de mudança através de iniciativas responsáveis e sustentáveis nos seus ‘campus’” é outro dos princípios estabelecidos, junto com o reconhecimento da necessidade de serem criadas novas colaborações “para estreitar esforços conjuntos entre universidades e parceiros em prol de novos resultados e iniciativas que respondam aos desafios da sustentabilidade”.

O Coimbra Group pretende ainda implementar 12 iniciativas, entre as quais a partilha da investigação sobre alterações climáticas através de eventos organizados pela rede, o reforço da cooperação entre membro, grupos de trabalho e parceiros, para garantir financiamento à investigação sobre a emergência climática, ou o apoio à expansão da cooperação estudantil dentro e entre instituições, para promover iniciativas relacionadas com alterações climáticas e sustentabilidade.

“A sustentabilidade é, para a Universidade de Coimbra, um pilar central e, como tal, vemos neste documento a oportunidade de continuar a desenvolver esforços conjuntos à escala europeia que nos permitam fazer a diferença nas comunidades académicas e também na sociedade”, afirmou, citado na nota, Amílcar Falcão, reitor da UC.

Por outro lado, o responsável destacou o “grande sentido de compromisso” da instituição que lidera ao subscrever a declaração de Durham, frisando que esta é “norteadora das ações que as universidades do Coimbra Group querem continuar a implementar nas suas atividades diárias de educação, investigação e inovação em prol da sustentabilidade e da redução dos impactos das alterações climáticas”.