O Centro de Ecologia Funcional (CFE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) está presente entre hoje e sexta-feira, 26 de setembro, no 5.º Congresso Mundial das Reservas da Biosfera.

Helena Freitas, coordenadora do CFE e da Cátedra UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável, e Maria Fernanda Rollo, coordenadora do Grupo História, Territórios e Comunidades (CFE polo FCSH-NOVA), representam o CFE no evento. A especialista da FCTUC participa também na qualidade de representante de Portugal do Conselho Coordenador Internacional do programa Man and the Biosphere (MAB), da UNESCO.

