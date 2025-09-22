diario as beiras
Coimbra

Universidade de Coimbra no Congresso Mundial das Reservas da Biosfera da UNESCO

22 de setembro às 16 h25
0 comentário(s)
Portal das Reservas de Biosfera de Portugal

O Centro de Ecologia Funcional (CFE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) está presente entre hoje e sexta-feira, 26 de setembro, no 5.º Congresso Mundial das Reservas da Biosfera.

Helena Freitas, coordenadora do CFE e da Cátedra UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável, e Maria Fernanda Rollo, coordenadora do Grupo História, Territórios e Comunidades (CFE polo FCSH-NOVA), representam o CFE no evento. A especialista da FCTUC participa também na qualidade de representante de Portugal do Conselho Coordenador Internacional do programa Man and the Biosphere (MAB), da UNESCO.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (23/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de setembro

Concurso de acesso ao ensino superior com 6.710 vagas na 3.ª fase
22 de setembro

Penalização de imóveis devolutos só dá receita de 34 mil euros de IMI em Coimbra
22 de setembro

Figueira da Foz: Fundo Revive Natureza lança concurso para mais seis imóveis devolutos
22 de setembro

Estudantes de Coimbra querem cartão municipal cultural e mais alojamento

Coimbra

Coimbra
22 de setembro às 20h35

Concurso de acesso ao ensino superior com 6.710 vagas na 3.ª fase

0 comentário(s)
Coimbra
22 de setembro às 19h54

Penalização de imóveis devolutos só dá receita de 34 mil euros de IMI em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
22 de setembro às 17h00

Estudantes de Coimbra querem cartão municipal cultural e mais alojamento

0 comentário(s)