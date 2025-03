Universidade de Coimbra lidera projeto europeu para uma mobilidade saudável

A Universidade de Coimbra (UC) está a liderar um projeto europeu que fomenta a utilização de bicicletas como meio de transporte, promovendo a mobilidade sustentável e estilos de vida saudáveis em instituições de ensino superior e na sociedade.

Intitulada “Cycling Campus & City 3Cs”, a iniciativa envolve também a Universidade Camilo Jose Cela (em Madrid, em Espanha), Université Paul-Valéry-3 (Montpellier, França) e a Università degli Studi di Torino (Turim, Itália) e encontra-se já na fase final, revelou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Nesta etapa de conclusão, os investigadores reuniram resultados preliminares, que demonstram que, desde o começo do programa, a utilização de transportes sustentáveis, como bicicleta elétricas, permitiu economizar 1.213 quilos de CO2 mensalmente com os desafios realizados e mais 523 quilos adicionais através de um estudo piloto.

A promoção da mobilidade ativa gerou também melhorias na saúde dos participantes, com redução média de gordura subcutânea e melhoria na recuperação cardiovascular.

“Um estudo permitiu ainda perceber que Coimbra se caracteriza como uma cidade de 15 minutos, isto é, é possível ter acesso a qualquer ponto da cidade (a pé, de bicicleta ou de transportes públicos) nas deslocações do dia-a-dia”, mencionou a UC.

No entanto, foi sublinhado o número limitado de ciclovias na cidade, aumentando a sensação de insegurança na utilização deste meio de transporte.

Esta fase do projeto será marcada por uma viagem de bicicleta que ligará todas as universidades parceiras, com início na Universidade de Coimbra e fim na Universidade de Turim, entre os dias 31 de março e 21 de maio.

Durante o percurso, os participantes vão partilhar mapas detalhados das rotas, vídeos da viagem, indicações turísticas, pontos de interesse, locais para a manutenção das bicicletas e conselhos sobre cuidados a ter.