A Universidade de Coimbra (UC) lidera o primeiro polo regional em Portugal do projeto Novo Bauhaus Europeu, desenvolvido pela União Europeia, que promove a sustentabilidade, a inclusão e a beleza estética nos territórios europeus.

Trata-se do Coimbra Bauhaus Local Chapter, que reúne instituições académicas, científicas e culturais, autarquias e parceiros da sociedade civil e do setor industrial da região, com o objetivo de promover projetos inovadores e criativos, em torno dos valores deste novo movimento (inspirado no da Escola de Bauhaus das primeiras décadas do século XX).

“Defendo há muito que a Região de Coimbra se deve assumir como uma área metropolitana inovadora, refutando a lógica de ‘escritórios’ e ‘dormitórios’ das principais áreas urbanas do país, e promovendo, isso sim, uma lógica de mobilidade inteligente, coesão territorial e sustentabilidade nas suas mais variadas vertentes”, salientou o reitor da UC, em comunicado enviado à agência Lusa.

